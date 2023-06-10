明代古橋坍塌 2人墮河1失蹤

【本報綜合報道】廣東省南雄市一座文物古橋周四晚上橋面坍塌，現場有兩人落水，其中一人獲救送院，無生命危險。其餘一人失蹤，正在搜救，事故原因調查中。

列保護文物 已完成修繕 南雄市應急管理局表示，周四晚上7時20分左右接報南雄市雄州街道郊區水西橋部分橋面坍塌，有人落水。水西橋位於市郊水西村，古稱萬年橋，建於明朝萬曆年間，清嘉慶12年、即1807年重修，為七墩八孔石築平橋。有報道指，2021年南雄市文化廣電旅遊體育局在政府官方網站稱，水西橋為廣東省文物保護單位，因年久失修，經有關部門鑑定為危橋，下屬事業單位南雄市博物館負責通過公開招投標，選取具有相應文物修繕資質的施工單位進行，工程已經完成。

水西橋修繕工程按照文物保護的最小干預原則，對橋面盡量使用原有石板，僅更換受損嚴重部分，不是全面更換。考慮到現有橋面、橋樑承重問題，設計單位選用材質堅固但較輕的金屬欄杆，在安裝過程中對橋體破壞達到最小。當局又安排對水西橋修繕工程進行驗收，並按照相關程序上報省級文物行政主管部門。