安眠藥強餵學生 幼園釘牌拘查8人

事發22日才驗血 新北市被指敷衍 台灣新北市近日有幼稚園老師向學童餵食安眠藥和三級毒品「巴比妥」，但市政府卻在事後22天才決定讓全部學童抽血採驗。新北檢警周四搜查幼稚園，帶走園長等人調查。市教育局同日宣布幼稚園因違反幼兒教育及照顧法，即日起終止設立許可，並考慮罰款最高15萬元（新台幣‧下同，約3.9萬港元）。

多名家長4月時發現孩子有異，回家後明顯疲憊、嗜睡，甚至暴怒大哭還出現自殘行為，後來發現孩子在幼兒園被餵食五顏六色的藥水，孩子若不願飲用會關在廁所。事件經家長群組轉發後引起關注，之後有家長自行帶子女驗尿，竟驗出含有藥物，於是報警。有醫生表示，巴比妥在成人停留時間約3天，認為市政府根本是敷衍了事、消極處理。巴比妥是管制類麻醉藥，若不慎使用，最嚴重會令呼吸停止，也會影響孩子腦部正常發育。

8童驗出微量毒品反應 新北市教育局表示，上月接到報案後，同月15日已立即啟動應變機制。同月22日起，教育局主動提供檢驗所和醫院窗口，讓家長帶孩子免費檢驗。本月5日衞生局安排醫生到幼稚園替學童檢驗。經徵詢家長，有16人同意採檢，結果8人驗出巴比妥藥物微量反應，當中包括彭姓幼稚園長的兒子。連同早前已自行採檢的幼童，目前全校67名學童已有28人完成採檢，其中17人分別驗出巴比妥和苯二氮平類藥物（安眠藥）反應，分別為法定3級及4級毒品。

事件經家長向立委求助並揭發後，檢警分別兩次到幼稚園搜查，園長准以5萬元（約12,700港元）交保，其餘4人分別以兩萬至3萬元（約5,200至7,800港元）交保。昨日早上，檢警再傳喚幼兒園3名教師協助調查，其中一人請回、一人以兩萬元（約5,200港元）交保，另一人仍接受問訊。

園長指學童是飲感冒藥水 針對家長稱孩子被餵藥水，園長和員工在周四聲稱，學童飲用的是感冒藥水，可能因為顏色鮮艷有誤會，園方也持有家長簽署餵藥的同意書和看診單為證明。調查的另一關鍵是園內閉路電視畫面只拍到2至4月，5月則未有畫面。本報綜合報道