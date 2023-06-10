人行前副行長 范一飛涉貪雙開

【本報綜合報道】中國人民銀行前黨委委員、副行長范一飛涉嫌嚴重違紀違法，去年遭立案審查調查。中央紀委國家監委昨表示，范一飛「靠金融吃金融」、「以錢生錢」，嚴重違紀，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，決定開除黨籍及公職。

收繳違法所得 移送檢察機關

通報指范一飛大搞迷信活動，又長期違規接受宴請、旅遊、打高爾夫球等活動安排，違規參加公款宴請、收受禮品禮金、出入私人會所。他在職務安排、崗位調整等為他人牟取利益；縱容親屬不實際工作而獲取薪酬，搞權色交易；違規干預、插手執法活動；道德敗壞，家風不正；毫無紀法底線，膽大妄為，長期以「投資」為名大搞權錢交易，利用職務便利為他人在貸款融資、企業經營等謀利，非法收受巨額財物。根據規定決定給予范一飛開除黨籍處分，國家監委給予開除公職處分；收繳他違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物一併移送。