人行前副行長 范一飛涉貪雙開
【本報綜合報道】中國人民銀行前黨委委員、副行長范一飛涉嫌嚴重違紀違法，去年遭立案審查調查。中央紀委國家監委昨表示，范一飛「靠金融吃金融」、「以錢生錢」，嚴重違紀，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，決定開除黨籍及公職。
收繳違法所得 移送檢察機關
通報指范一飛大搞迷信活動，又長期違規接受宴請、旅遊、打高爾夫球等活動安排，違規參加公款宴請、收受禮品禮金、出入私人會所。他在職務安排、崗位調整等為他人牟取利益；縱容親屬不實際工作而獲取薪酬，搞權色交易；違規干預、插手執法活動；道德敗壞，家風不正；毫無紀法底線，膽大妄為，長期以「投資」為名大搞權錢交易，利用職務便利為他人在貸款融資、企業經營等謀利，非法收受巨額財物。根據規定決定給予范一飛開除黨籍處分，國家監委給予開除公職處分；收繳他違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物一併移送。
另外，內地官媒報道，廣東省人大常委會原黨組成員、副主任陳如桂涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院依法指定由廣西自治區南寧市人民檢察院審查起訴，南寧市人民檢察院近日已經向南寧市中級人民法院提起公訴。
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