國企高管拖小三 紀委多部門噤聲

知情網民發文稱，胡男的妻子和董女在同一部門工作，整個部門同事都在「食花生」。「桃色話題」背後，外界評論指，應該注意這是關涉國企領導幹部紀律作風、涉及國企有無「任人唯親」、「任人唯色」等問題；董女是否通過正規的渠道招聘入職等問題，亦是外界關注調查焦點之一。內地傳媒昨日報道，目前多方均對此事的處理進展三緘其口。

女方網貼商場240萬消費積分

有網民曝光董女的背景，指她是中國石油大學（北京）機械與儲運學院2018屆本科畢業生，2021年碩士畢業於同一大學的安全工程專業。有消息指，董女畢業論文的指導老師也姓董，質疑她與導師是父女關係。惟大學周四通報稱，董女與其在校研究生導師無任何親屬關係。另有消息指，董女曾經在社交網晒出在北京SKP商場的積分兌換截圖，截圖顯示積分超過240萬元。據悉，商場大部分商品或店舖消費是1元人民幣（約1.1港元）積1分。