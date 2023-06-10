大陸37架次軍機 飛近台空域

【本報綜合報道】台灣海峽周邊地區軍事形勢持續緊張，中國大陸周四派遣37架次軍機飛近台灣外，解放軍兩艘軍艦及一艘測量艦在日本琉球群島活動，後者被日方指控駛入該國領海。美國兩艘航空母艦則在同一海域與日本、加拿大、法國演習。

日指華艦駛入領海 台灣國防部表示，飛入台灣西南空域及東南空域的解放軍飛機，分別是12架殲11戰機、14架殲16戰機、兩架運油20空中加油機、4架轟6轟炸機、兩架運9通訊對抗機、一架無偵7無人機、兩架空警500空中預警機；部分編隊飛入經台灣南部巴士海峽飛抵菲律賓海上空，執行空中監偵及遠海長航訓練。日本防衞省周四亦首次記錄解放軍運9DZ電子偵察機飛行，位置是先島群島南方、台灣東南方的菲律賓海上空。

日本防衞省指解放軍一艘測量艦周四由東向西航行，穿越鹿兒島縣屋久島附近日方領海。這是日本有紀錄以來，中國軍艦第11次進入日本領海，日方已經通過外交渠道向北京抗議。解放軍052D型驅逐艦廈門號與054A型護衞艦揚州號周二經宮古海峽由東海駛入菲律賓海，周四過航鹿兒島縣奄美大島與橫當島之間。

美兩航母與三國海軍演訓 另一方面，美國國防部周四發布的照片顯示，神盾巡洋艦安堤坦號當天在東海參與水面行動群行動，照片的說明文字亦提到，尼米茲號與列根號航空母艦打擊群與日加法三國海軍艦艇聯合行動。訊息顯示，兩艘航空母艦昨在宮古海峽東南方的菲律賓海活動。