商販積怨 亂刀殺3人

疑兇偕妻曾遭毒打 索賠未果 遼寧省瀋陽市皇姑區亞明農貿市場周三傳出兇殺案，一名男子手持長刀追斬多人，造成3人死亡及一人受傷；有目擊者拍下事發一刻並放上社交網，影片周四廣泛流傳。附近商戶證實確實發生兇殺案，涉案男子已經被警方控制。

事發周三下午3時左右，一名黑衣男子與對面商戶一家發生口角，隨後爆發肢體衝突，後來黑衣男子勢單力薄逃跑。

肉攤搶刀 妻助威更兇 黑衣男子發現自己臉部被抓傷，於是從附近肉攤老闆處搶走一把切肉刀，折返現場用刀劃傷對面商戶店主的父親，店主見狀便帶父親逃離現場，並前往醫院接受治療。由於黑衣男子的妻子在旁叫陣「殺、殺、殺」，黑衣男子受到刺激，便一怒之下砍死對面店主的女兒、妻子、小姨。

知情人士透露，涉事雙方在同一個街市擺檔賣菜，兩個檔口之間一直存在惡性競爭，黑衣男子及其妻子早前分別遭對面商舖打破頭和踢到骨折，當時黑衣男子一家曾經要求對方賠償兩萬元人民幣（約2.2萬港元），但對面店舖一家仰仗自己人多勢眾，在菜市場勢力龐大，於是一直沒有支付賠償。

有附近居民表示，事發翌日，黑衣男子的親屬周四重新出來擺攤，打算清空存貨。不少人對此感到驚奇，圍觀群眾把原本窄小的道路圍堵至水洩不通，但亦有人站出來公開指摘他們「兇手家出攤了。」另一方面，遇害商戶的貨車原封不動停在旁邊，無人出攤打理生意。

內地傳媒追查事件後續，致電事發轄區派出所瀋陽皇姑區華山派出所查詢，對方把記者轉介給皇姑分局政治處，但皇姑分局政治處未有接聽來電。有網上流傳消息指，被砍店主的女兒在大學修讀護理專業，剛剛分配工作，事發當天落場幫父母分擔。黑衣男子一家則有兩名孩子，由於亞明農貿市場早上不營業，兩公婆便跑到北面的早市買菜，下午才來亞明農貿市場繼續賣菜。本報綜合報道