美國衰敗自作孽 打擊中俄非解救

面對美國的衰敗，橋水基金公司創始人及首席執行官達利奧預言世界秩序在改變，美國政府的政策，應妥當適應改革而不是違背新的國際形勢，挑動衝突。

他綜觀歷史的強國興衰，特別總結出自17世紀以來荷蘭、英國的沒落，以及如今美國面對中國崛起的挑戰，重要的三大因素。第一是過度消費使國債大增，大量印鈔影響通脹及破壞經濟增長；第二是國家財富不均，加劇民粹主義冒起，左翼（如美民主黨旗下）要求更多福利及社會保障，加稅以重新分配財富，右派（共和黨）就極力保障既得利益，阻止均富，因避稅及逐利將財富外遷，掏空國家；第三是新的對手中國冒起和原本強勢的美國產生競爭及衝突，這種敵對使原本在美國獨大的情況下追求有組織及高效率的國際分工，轉變為追求自給自足、相互脫鈎的陣營。

大量放寬銀根種禍 美國多年來赤字支出衍生大量外債，外國持美元國債是希望其息口可補償美元通脹損失，但當制裁影響到持美債的信心，它們的貿易及外匯儲備便由美元開始轉用其他貨幣，進一步加強去美元化以削弱美國的經濟影響力。1945年至今，美國有12次半商業循環：大量放寬銀根刺激經濟，導致高通脹，然後要加息收緊銀根至經濟衰退，等新一次刺激，美國正處於要壓縮高通脹時期，結果社會出現滯脹。

美國不少經濟及社會學家都指出，美國目前的困境是由內部引發的，也只能由內部解決，如基礎社會設施落後及貧富懸殊，美國政府、企業及家庭都負債嚴重。更可怕的是，最近一個研究發現：美國如今有700多萬22至55歲的公民不找工作，除了少數是因為讀大學，其餘670萬人每年花2,000小時看屏幕及濫藥，他們生活的家庭中，至少有一人領取傷殘津貼，這是社會一個極大負擔。

達利奧希望美國政府量入為出、增加生產及競爭力，合理地分配社會機會及社會財富，可惜左右兩邊民粹主義勢力錯誤地為美國的衰敗找代罪羔羊，把俄羅斯及中國看成是國家安全及經濟威脅，因而策動烏克蘭代理人戰爭及挑動台海危機，也對中俄施行種種制裁。不過，中俄即使被美政府成功搞垮，也不能解決美國自身的嚴重衰敗。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻