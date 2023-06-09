兩岸國際

台父子解救黑熊獲表揚
台灣花蓮卓溪鄉一對父子日前在自家經營的茶園中，發現一隻約兩歲大的台灣黑熊誤中套索受困，於是第一時間通報並協助救援，讓黑熊得以獲救，經手術後目前健康狀態良好，將擇期野放。二人的善舉得到台灣林務局表揚，獲頒6,000元新台幣（約1,530港元）獎勵金。
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