兩岸國際

韓扶手電梯逆行14傷
南韓京畿道城南市一個地鐵站周四發生扶手電梯逆行事故，至少14人受傷。現場是盆唐線藪內站2號一條由大堂通往出口的扶手電梯，多名乘客失平衡跌倒，3人背部及腿部受傷送院，另有11人受輕傷，在現場接受治療後自行離開。警方初步認為有人手動改變扶手電梯運行方向的可能性較小。
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