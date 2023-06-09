6月9日(五)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
06月09日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
韓扶手電梯逆行14傷
南韓京畿道城南市一個地鐵站周四發生扶手電梯逆行事故，至少14人受傷。現場是盆唐線藪內站2號一條由大堂通往出口的扶手電梯，多名乘客失平衡跌倒，3人背部及腿部受傷送院，另有11人受輕傷，在現場接受治療後自行離開。警方初步認為有人手動改變扶手電梯運行方向的可能性較小。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230609-0609_00180_047/韓扶手電梯逆行14傷
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc