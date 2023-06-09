列刑事調查目標 特朗普否認被起訴

特朗普

【本報綜合報道】美國前副總統彭斯周三在64歲生日當天正式宣布參選2024年總統選舉，挑戰前上司特朗普爭取共和黨總統候選人提名。調查特朗普涉嫌私藏機密文件的特別檢察官，則把他列為刑事調查目標一事通知律師，這意味特朗普可能將被起訴。

彭斯宣布參選 抨擊特朗普 彭斯先發布影片宣布參選，同日稍後在艾奧瓦州的競選集會猛烈抨擊特朗普放棄反對墮胎的保守價值，也對特朗普在2021年1月6日國會暴動事件扮演的角色，作出迄今為止最強烈的譴責。特朗普當時要求彭斯中止參議院認證拜登當選總統，但彭斯拒從，特朗普自此與他漸行漸遠。

彭斯在周三的演說表示：「美國人民應該知道，那天特朗普總統還要求我在他和憲法之間作選擇。現在選民將面臨同樣的選擇。我選擇了憲法，我永遠都會。我認為任何將自己置於憲法之上的人，都不應該成為美國總統，任何要求他人將他們置於憲法之上的人，都不應該再次成為美國總統。」

《紐約時報》周三報道，特朗普律師周一與特別檢察官史密斯和司法部代表會面近兩小時，提醒檢察官調查中有不當行為。特朗普否認面臨起訴，但沒有直接回應是否得悉成為聯邦調查目標，只表示沒有與檢察官直接接觸。他之後在社交網稱不應該被起訴，因為沒有做錯事，指摘司法部和聯邦調查局被武器化，多年來針對他。