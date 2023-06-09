經歷裁員收視尋底 CNN行政總裁被炒

【本報綜合報道】上任僅13個月的美國有線電視新聞網絡（CNN）行政總裁兼主席萊特（Chris Licht）周三離任，為CNN過去動盪一年畫上句號。CNN過去一年經歷裁員、利潤縮水、收視率創歷史新低及員工士氣低落等困境。

上任僅13個月 CNN母公司、華納兄弟探索公司行政總裁扎斯拉夫（David Zaslav）在CNN每日編輯會議上，宣布萊特卸任的消息及尋找繼任人。《大西洋月刊》報道，扎斯拉夫過去數月對萊特的領導能力感到擔憂，並認真考慮解除他的職務。知情人士透露，扎斯拉夫本周較早時作出決定。萊特周三早上接到解除職務的通知，並沒有出席每日編輯會議，CNN通訊部門兩位最高主管及萊特一名親信將離開CNN。扎斯拉夫委任一個4人臨時領導小組，負責管理CNN日常運作。

CNN上月初讓美國前總統特朗普出席公開論壇節目，結果引來爭議。萊特為了令CNN更易為撕裂的左右陣營接受而要求變革，令部分CNN職員認為萊特否定他們過去的工作。CNN以往與特朗普關係不佳，後者更多次公開指摘前者。