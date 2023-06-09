馬航空難開玩笑 喜劇演員無悔意

星洲官員致歉 「不代表國人觀點」 馬來西亞航空MH370客機由2014年失蹤至今，機上239人屍骨下落未明。來自新加坡、美國華裔喜劇演員謝必孜（Jocelyn Chia）日前在網上發布一段表演片段，內容嘲笑馬來西亞仍是發展中國家之餘，還扯上MH370客機失蹤事件，取笑對方「飛機不能夠飛」。繼馬來西亞外長贊比里前天批評謝必孜言論毫無憐憫之心，新加坡駐馬來西亞最高專員梅農（Vanu Gopala Menon）昨天強調有關言論不代表新加坡人觀點，向所有馬來西亞人道歉。

謝必孜早年在新加坡出生長大，現已入籍美國。她早前在紐約一間喜劇俱樂部表演期間表示，新加坡曾被馬來西亞「拋棄」，40年後成為一個先進國家，反問：「而你們，馬來西亞呢？你們現在是甚麼？還是個發展中國家。」她指這是「最好分手報復」，補了一句：「去×的，馬來西亞！」

嘲諷馬國 已入籍美 在表演中，謝必孜形容馬來西亞是尋求復合的舊情人，希望與新加坡重建關係，並透過自問自答方式說：「為甚麼你（馬來西亞）40年來沒有探望我（新加坡）？我（馬來西亞）試過了，但你知道，我們的飛機不能夠飛。」她續稱：「馬來西亞航空失聯可不好笑，對吧？」面對馬來西亞觀眾打斷其演出，並表示將在網上批評其演出，她輕描淡寫地稱：「沒關係，馬來西亞沒有互聯網。」

上述片段上載社交網後，馬來西亞網民感到不滿，譴責謝必孜拿MH370客機空難事件開低級玩笑，不尊重罹難者之餘，也漠視家屬悲傷。有網民上載謝必孜回應留言截圖，可見她諷刺網民不懂幽默為何物，也不屑與不懂幽默網民交流。謝必孜似乎無意道歉，不過可能由於言論過激，其Twitter及Instagram帳號已遭暫停。

贊比里周三亦發文批評謝必孜表演是公開羞辱馬來西亞，而拿MH370客機空難一事開玩笑行為，對國民及空難罹難者家屬毫無憐憫之心，相信任何國家不會接受有關行為。至於梅農則透過新加坡外交部強調謝必孜已非新加坡人，相關言論不代表新加坡人的觀點，並說：「我為她的傷人言論，向所有馬來西亞人誠心道歉。」本報綜合報道