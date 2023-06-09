前高官指美檢獲非人類智慧載具

【本報綜合報道】一名最近離職的美國高級情報官員稱，美國一直檢回不明異常現象（UAP）相關技術。他向國會和情報界監察長（ICIG）提交情報，卻遭官員非法報復。美媒周一引述現任和離任情報官員稱，他們認同說法。

36歲舉報人格魯什（David Grusch）曾經在國家地理空間情報局（NGA）和國家偵察辦公室（NRO）任職，領導向NRO負責人和國會提供簡報。格魯什指美國政府、盟友和國防承包商數十年來檢回UAP的完整載具和碎片，相關物體擁有獨特的原子排列和放射性特徵，經科學測試確定是非人類智慧來源。

向國會呈交情報 遭報復

格魯什曾經告知國會，美國和對手過往數十年存在回收和利用UAP技術的冷戰，透過識別墜毀或着陸的UAP，從中檢索用於開發和逆向工程的技術，以獲得不對稱國防優勢。他斷言不明飛行物（UFO）遺留計劃被隱藏在美國多部門的傳統秘密訪問計劃內，且未適當報告予各監督機構。格魯什指遭官員報復後，今年4月7日離職。