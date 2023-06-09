IAEA擬視察扎波羅熱核電廠

【本報綜合報道】烏克蘭南部卡霍夫卡大壩崩塌，影響上游扎波羅熱核電廠的冷卻水供應。國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西周三說，核電廠持續獲得水源至關重要，以免反應堆融化。他計劃下周視察核電廠，並加派觀察員防止發生核事故。

核電廠6個反應堆依靠卡霍夫卡水庫供水冷卻，自大壩周二早上決堤後，核電廠附近的水庫水位下降2.8米；一旦降至12.7米以下，核電廠將無法抽水冷卻。格羅西表示，由於大壩受損程度仍然未知，無法預測冷卻水無法供應會否發生，以及發生時間；按照目前每小時水位下降5厘米至7厘米的速度，可能在未來兩天內發生。格羅西引述在場的IAEA專家報告指，核電廠正在盡可能儲水。

澤連斯基促紅會救災民 烏克蘭總統澤連斯基促請紅十字會等國際救援組織，協助拯救洪水淹浸地區的居民，特別是俄佔領的赫爾松州部分地區。他指截至周三，已經從赫爾松州及尼古拉耶夫州災區救出逾2,000人，形容俄方佔領區出現災難情況，災民缺乏資源及食水，困在洪水淹浸的屋頂上。