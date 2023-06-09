液氨管道被毀 俄烏互指元兇

【本報綜合報道】俄羅斯一條經烏克蘭出口液氨的輸送管道被損毀，俄烏雙方互相指摘是對方所為。

俄羅斯國防部周三表示，一個烏克蘭偵察破壞小組周一晚上在烏克蘭哈爾科夫州馬修托夫卡定居點附近，炸毀該條由俄羅斯陶里亞蒂通往烏克蘭敖德薩的液氨輸送管道，導致平民受傷，俄方視此為恐怖活動。管道內殘留的液氨正在烏克蘭境內洩漏。俄羅斯外交部稱，初步估計受損管道需要最多3個月時間修復。有俄羅斯傳媒報道，有烏兵死於氨中毒。

烏克蘭哈爾科夫州軍事行政長官西涅古博夫周三表示，東北部庫皮揚斯克區一段液氨管道，兩天內兩次受俄軍炮擊，位於馬修托夫卡定居點附近的管道泵站周二遭俄方6次炮擊。

氨是農業化肥原料 氨是農業化肥的主要原材料，受損的液氨管道全長2,470公里，去年2月24日俄烏戰爭全面爆發後一直關閉。俄羅斯曾經提出恢復管道輸送，作為延長黑海糧食出口協議的條件，並曾經稱俄氨一天不能夠出口，就繼續限制烏方黑海運糧船的登記。