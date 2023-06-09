水壩炸毀 土總統倡國際調查

【本報綜合報道】烏克蘭南部赫爾松州卡霍夫卡水力發電站水壩周二爆炸後出現決口，洪水淹新卡霍夫卡市，俄烏雙方互指不是。土耳其總統埃爾多安周三分別與俄羅斯總統普京及烏克蘭總統澤連斯基通話，向對方提議成立國際委員會調查事件。

與俄烏總統通話 埃爾多安提議由交戰方、聯合國和來自國際社會包括土耳其的專家組成委員會，詳細調查今爆炸事件；他向普京表示有必要對這樁事件進行通盤調查，「以排除任何懷疑空間」。克里姆林宮發表聲明，指普京與埃爾多安通電話時斥烏方摧毀水壩是野蠻行動，導致大規模的環境和人道主義災難；又指烏克蘭在西方授意下，對敵對行動升級進行危險的押注，犯下戰爭罪，並公開地使用恐怖手段，組織破壞活動。

澤連斯基在社交網表示，他與埃爾多安通話時談到水壩遭破壞帶來的「人道與環境後果」，還說自己給了對方一份清單，列明烏克蘭的迫切需求，以解救今場災難。

對於卡霍夫卡大壩決堤，美國《紐約時報》周三引述工程及炸藥專家指，結構受損或外部攻擊可能導致大壩坍塌，但最可能是有人蓄意從內部引爆。過去部分大壩遭不尋常水流淹沒而崩塌，一般從兩側岸邊開始，但圖片及影片顯示卡霍夫卡大壩從中間水力發電廠旁邊位置開始斷裂，大壩兩端初時似乎完好無損，然後一同斷裂。

目前所知的證據非常有限，但內部爆炸似乎是卡霍夫卡大壩崩塌最可能的原因。封閉空間發生爆炸，會令所有能量集中在周圍結構，造成最大破壞。從去年11月起，用於開啟及關閉大壩水閘的起重機幾乎沒有動過，隨着冬季融雪及春雨流入上游水庫，水位升至30年來新高；自5月初以來，水位更超越閘門，甚至淹過大壩頂部。