反攻開始 烏謀切斷俄補給線 波蘭或派兵參戰

拉斯穆森

美國傳媒昨日報道，烏克蘭軍方已經向佔據領土的俄羅斯部隊，發動外界預期已久的反攻行動，周三晚上加強在東南部前線的攻勢。北約前秘書長拉斯穆森警告，一旦北約國家在下月峰會未能夠決定向烏克蘭提供安全保障，波蘭和波羅的海國家可能自行參與俄羅斯和烏克蘭衝突，例如向烏克蘭本土派兵支援。

《華盛頓郵報》引述來自烏克蘭軍隊的消息指出，配備西方武器及接受北約戰術訓練的烏克蘭攻擊部隊參與反攻，這場行動被視為烏方恢復領土主權及保持西方支持抗俄的關鍵戰爭階段。

烏猛攻東南部扎波羅熱州 與此同時，多名俄羅斯軍事博客表示，烏克蘭東南部扎波羅熱州出現激烈戰鬥；曾經參與俄羅斯2014年強行吞併克里米亞半島的前俄方安全部門官員斯特列爾科夫（Igor Strelkov）昨日表示，烏軍5天至6天前已經發動攻勢。

報道指，烏克蘭部隊向南穿越扎波羅熱州的平坦地區，可能希望斬斷連接俄羅斯本土與克里米亞半島的「陸上橋樑」，切斷俄方關鍵的補給線，也可以試圖解放梅利托波爾（Melitopol）及扎波羅熱核電廠所在地埃涅爾戈達爾（Enerhodar）。烏克蘭東部及南部前線部隊發言人舍爾申（Valeriy Shershen）證實在扎波羅熱州有「更多活動」，但不會形容其性質是重大，指烏方部隊整體而言仍然執行防禦行動。

與此同時，烏克蘭總統澤連斯基官方顧問拉斯穆森認為，假如烏克蘭在北約峰會未有斬獲，波蘭將認真考慮組建志願聯盟，因為波蘭人長期認為，西歐忽略波蘭就俄羅斯威脅提出的警告，而烏克蘭尋求此類軍事援助完全合法。他續指，烏克蘭必須得到北約書面安全保障，最好是在峰會前和框架外；保障需要涵蓋情報共享、聯合訓練、加強彈藥生產、與北約協同，以及足以阻止俄羅斯進一步進攻的武器供應。

拉斯穆森認為，支持上述安全保障想法的趨勢正在增強，但只向烏克蘭提供安全保障並不足夠，預計北約峰會上將提出烏克蘭加入北約的問題。部分東歐國家希望烏克蘭至少存在一條明確路徑加入北約，但這條路徑不應包括行動計劃等先決條件。

俄高官：美令歐洲陷入癱瘓 另外，俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫周三表示，由美國及英國創造的基輔納粹政權必須更替。他指烏克蘭必須成為中立國，烏克蘭危機對美國以外的其他人沒有好處，美國讓整個歐洲陷入癱瘓，企圖透過削弱歐盟實現美國經濟利益最大化。本報綜合報道

澤連斯基 帕特魯舍夫