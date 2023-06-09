指台人不想要釣島 柯文哲捱轟

柯文哲

【本報綜合報道】訪問日本的台灣民眾黨主席兼總統參選人柯文哲，周二提到有主權爭議的釣魚島，指一般台灣人不是想要那塊土地，而是希望在那裏捕魚。藍營批評他想選總統卻不捍衞釣魚島主權，稱這不是土地問題，而是中華民國主權問題。

柯文哲周三再被問及釣魚島議題，他解釋自己的意思是先解決民生問題，有爭議的之後再處理。他去蘇澳漁港時，漁民曾經抱怨現時捕魚受很多限制，被驅趕或罰錢，所以要先解決民生問題，不要為了一直爭主權，讓台灣漁民不能夠捕魚更嚴重。

國民黨團總召曾銘宗直言釣魚島是中華民國領土，這是擔任總統最基本的要求。該黨總統參選人侯友宜競選工作室強調，台灣領導人應該拚全力捍衞釣魚島，堅持主權，沒有退讓空間，有領土才有領海及經濟海域，讓台灣漁民自由與安全地捕魚。

揚言向京釐清九二共識定義 另外，柯文哲向日本傳媒表示，北京對台灣提出的對話條件，要求台方承認九二共識，即台灣與大陸同屬「一個中國」，問題在於北京無提供九二共識的清晰定義，若他當選台灣總統會向北京問清楚，但目前無計劃訪陸；又指擔任台北市市長時沒有接受中國大陸提出的共識，而北京接受他主張的「兩岸一家親」並進一步對話。