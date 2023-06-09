日本在華交流活動 G7後縮規模

【本報綜合報道】日本傳媒昨日報道，在中國的與日本相關活動近日相繼延期或縮減規模，似乎是當地政府向主辦方作出指示，可能與上月在日本廣島舉行的七大工業國集團（G7）峰會提到台灣問題等導致中日關係冷卻有關。

報道指，遼寧省大連市政府上月21日至27日舉辦中日交流活動「賞槐會」，但在活動前夕決定縮小規模，市長等人以緊急籌備在大連市舉行的國際足球賽事為由取消出席。作為大連市友好城市的日本北九州市，市長武內和久原本計劃出席並發表主題演講，但大連市單方面取消行程，武內和久因此取消訪華。有日本企業認為，大連市政府突然取消行程是不禮貌，可能影響經濟交流，足球賽等理由只是藉口，可能受G7峰會影響。另外，大連市政府下屬團體原定本月9日至12日舉行「日本商品大連地區巡迴展」，活動現時推遲至10月。北京市有日資大型企業原定本月10日至11日舉行日本商品推廣活動，亦被以疫情再次蔓延的風險為由延期，新日期尚未確定。