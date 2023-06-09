美促遏芬太尼非法貿易 京反擊

【本報綜合報道】美國高級官員周三指摘中國在拉丁美洲商業發展違反經濟規範，敦促中方幫助打擊涉及類鴉片止痛藥芬太尼的非法貿易。中國外交部強調，中國在全球範圍內最早整類列管芬太尼物質，所謂「中國芬太尼前體非法輸美」純屬虛假訊息，美國芬太尼危機的根源在於自身，減少國內需求和國內供給才是治本之策。

負責西半球事務美國助理國務卿尼科爾斯（Brian Nichols）周三出席國會眾議院聽證會，指中國在拉丁美洲商業交易缺乏透明度和有附帶條件，區內國家對中國投資策略感到厭倦，美方需要通過外交、援助和私人投資向這些國家提供可行替代方案。負責國際麻醉品和執法事務的美國助理國務卿羅賓遜（Todd Robinson）指，大多數在美國查獲的芬太尼通過墨西哥走私，化學原料來自中國。他強調中斷化學原料流動至關重要，美方已經向中方提出關切，並向墨西哥提供500多隻緝毒犬。

中方稱早整類列管 中國外交部發言人汪文斌昨日表示，中國政府本着人道主義精神，2019年5月整類列管芬太尼類物質，為防範其非法製販及濫用發揮重要作用，美國也是重要的受益國之一；惟美國政府忘恩負義，無理制裁中國公安部物證鑑定中心和國家毒品實驗室等機構，多次起訴制裁中國企業和個人，嚴重破壞雙方的禁毒合作基礎。他敦促美方反躬自省，加強國內處方藥管控，強化對毒品危害宣傳，減少國內毒品需求。