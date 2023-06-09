美兩議員 指控TikTok誤導國會

【本報綜合報道】美國兩名國會參議員周二去信中國短片平台抖音國際版TikTok行政總裁周受資，指控該公司在存儲和處理美國用戶數據的問題上，向國會提出誤導性、不準確或虛假的說法，要求TikTok在下個周末前給數十個相關問題給予答案。

康涅狄格州民主黨參議員布盧門撒爾（Richard Blumenthal）和田納西州共和黨參議員布萊克本（Marsha Blackburn）根據《紐約時報》和《福布斯》的報道，對周受資和TikTok美洲公共政策負責人貝克曼早前在美國國會聽證會的陳述提出質疑。

涉存儲美用戶數據問題 周受資今年3月在美國國會聽證會宣稱，美國用戶資料存放在維珍尼亞州和新加坡；貝克曼2021年10月對國會議員表示，TikTok數據訪問權控制由該公司美國團隊負責處理。惟《福布斯》指TikTok把內容創作者敏感財務資料存放中國，《紐約時報》指美國用戶的數據和一些如兒童色情等非法內容，經由TikTok和母公司字節跳動的內部訊息傳遞和協作工具共享，這些材料很容易被中國和其他地方的員工看到。

TikTok發言人表示正在研究參議員的信件，指公司仍然對在美國國會的作供內容和回應之準確性有信心。