謝鋒盼中美管控好台問題

謝 鋒

【本報綜合報道】中國駐美國大使謝鋒周三出席美中貿易全國委員會歡迎活動並發表主題演講，指中美應該相互尊重、和平共處、合作共贏，探索新時期正確相處之道，若用「去風險」為「脫鈎」做掩護，將給兩國關係埋下更多釘子。他強調中方對話的大門始終敞開，關鍵要做好全過程管理，當務之急是切實管控好台灣問題。

謝鋒表示，美方近期希望加強兩國高層接觸，但一邊制裁、一邊要求對話合作是不可接受，高層交往要做好全過程管理，對話前營造良好氛圍，對話中積累正面成果，對話後紮實推進落實。他稱沒有人比中方更希望和平解決台灣問題，台灣當局「倚美謀獨」和美國一些人鼓吹「以台制華」才是對台灣海峽和平穩定的最大威脅。

指華針對美企 伯恩斯稱反擊 美國近期強調不尋求與中國「脫鈎」，但又提出「去風險」，謝鋒指是換湯不換藥，國家安全不能夠泛化或當成推行保護主義、遏制打壓對手的藉口，一國安全不能夠建立在別國不安全之上，一國產業鏈穩定不能夠建立在全球產業鏈不穩定之上。

另一方面，美國駐中國大使伯恩斯周三表示，美國政府認為中國近期針對美國公司的行為是出於政治動機和不公平，美方將作出反擊。他續指，美方正在限制美國公司向華出售先進半導體等技術的能力，以免幫助解放軍提升能力；又強調在競爭的同時，重要的是要管理競爭，使其有限制和障礙，而且這始終是一場和平的競爭。

伯恩斯