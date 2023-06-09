俄轟炸機在華升降 聯合巡航

俄羅斯圖95MS戰略轟炸機

【本報綜合報道】美國與日本加強介入兩岸局勢之際，中國與俄羅斯周二至周三各自出動兩架戰略轟炸機，在日本海、東海、太平洋西部空域實施兩階段的聯合空中戰略巡航任務。俄方軍機期間在中國降落及起飛，巡航途中亦遇上外國戰機攔截。

中國國防部通報，這是中俄兩軍根據年度合作計劃實施的第6次聯合空中戰略巡航。俄羅斯國防部表示，俄羅斯空天軍圖95MS戰略轟炸機與中國解放軍空軍轟6K戰略轟炸機組成編隊，在日本海、東海、太平洋西部海域上空展開歷時8小時的巡航，俄方蘇30SM戰機與蘇35S戰機、中方殲11B戰機全程支援戰略轟炸機編隊。俄羅斯國防部強調行動不針對第三國，中俄兩軍飛機嚴格遵守國際法，沒有侵犯外國領空。

根據日本防衞省統合幕僚監部發布的飛行路線圖，中俄兩軍戰略轟炸機周三從中國起飛展開長距離飛行，經宮古海峽上空由東海進入菲律賓海後折返，期間還有13架解放軍戰機隨行；俄方戰略轟炸機在兩架中方戰機護航下北上，最後經對馬海峽上空進入日本海，與俄方另外兩架戰機及一架飛機會合並飛往俄羅斯遠東地區方向。

華兩艦穿越對馬海峽返東海 另一方面，中國解放軍海軍055型驅逐艦鞍山號與054A型護衞艦臨沂號上周六至周一穿越對馬海峽，由東海駛入日本海；兩艦周二至周三回航經同一海峽返回東海。