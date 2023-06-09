無人偵察機實時數據 美擬與日台共享 窺解放軍動向

兩岸軍事形勢日趨緊張之際，美國計劃與日本及台灣共享海上無人偵察機的實時數據，提升台方對海防衞能力、展現美方推動強化協調應對北京犯台外，也讓鄰近國家在和平時期全面及實時了解中國大陸海軍在第一島鏈的動向。

美國軍火商通用原子將於2025年向台灣交付4架MQ9B海上衞士（SeaGuardian）無人機，它可以搜索、追蹤、瞄準敵方船艦和雷達，對應付在台灣周邊活動的解放軍水面艦艇及潛艇至關重要。英國《金融時報》周三引述知情人士報道，美國將允許售台的MQ9B無人機，與區內美軍及日本自衞隊的同一系統整合，讓美國及盟友同步觀察其搜集的共同作戰圖像；一名知情人士稱將採取切實可行方法，確保盡快完成整合。

台軍將接受無人機操作培訓 台軍將與美軍及日本自衞隊接受無人機操作培訓，美軍高級官員指日本與台灣、菲律賓與台灣，以及美國與日菲台三方共享情報非常重要，但同時觸犯北京的禁忌，對方會視為升級局勢。前美國太平洋海軍陸戰隊指揮官魯德爾表示，當駐守夏威夷的美國海軍陸戰隊獲得首批MQ9無人機、美國空軍取得在日本的飛行許可，加上日本海上保安廳及海上自衞隊部署同型無人機，盟友將探索如何建立共同作戰圖像。

京反對建交國與台軍事聯繫 中國大陸外交部發言人汪文斌昨日回應表示，一個中國原則是中美、中日關係的政治基礎，台灣問題事關中國國家主權和領土完整，是中國核心利益中的核心；中方堅決反對建交國與台灣展開任何形式的軍事聯繫，敦促有關國家恪守一個中國原則，不要製造台灣海峽局勢緊張因素，中方將堅定維護自身主權和領土完整。

大陸機遠航訓練針對列根號 台灣國防部上月透露，MQ9B無人機將於2025年初分兩批在美國交付，經過測試後同年下半年回到台灣，所有裝備預計2027年完成接收，預料再花半年訓練後，就能夠入列並且服役。

與此同時，台灣國防部通報，於周三清晨6時至昨日清晨5時發現解放軍12架次飛機在台灣周邊活動，其中一架次BZK005無人機更飛越海峽中線。

此外，解放軍37架次飛機昨日清晨5時起飛入台灣西南空域，包括殲11戰機、轟6轟炸機、運油20空中加油機、預警機，部分經台灣東南空域飛入菲律賓海，執行空中監視偵察及遠海長航訓練。

外界關注解放軍此次大規模空中遠海長航訓練，是否針對正在菲律賓海巡航的美國海軍航空母艦列根號。美國國防部周日發布的照片顯示，列根號上周六罕有地與全數前沿部署日本的神盾巡洋艦編隊在菲律賓海航行，分別是安堤坦號、斯莫爾斯號、夏洛號。本報綜合報道

美國神盾巡洋艦夏洛號（後排左起）、斯莫爾斯號、安堤坦號與航空母艦列根號（前排）在菲律賓海編隊航行。 中美近期軍事動向一覽 MQ9B無人機有助台灣應對解放軍潛艇（圖）的威脅。 MQ9B海上衞士無人機規格