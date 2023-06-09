私人車位被佔 男子焊柱鎖車

【本報綜合報道】浙江省紹興市一名男子近日因車位遭其他車輛佔用，經多次交涉不果，於是在車位周圍焊接鐵柱堵住車位前後，並揚言對方出面道歉才拆掉鐵柱。

揚言道歉才拆掉 徐姓男事主上周六晚上開車返回小區停車場時，發現租用的車位有另一輛車停泊。他通過政府政務熱線聯絡涉事車輛車主，對方擺出不配合的態度，稱以為車位是公用，又指自己飲醉而無法移車。徐先生翌日花1,000元（人民幣‧下同，約1,100港元）找工人在車位周圍焊接鐵柱，鎖上車輛車輪，並再把自己另外兩輛車停在涉事車輛前後。對方因無法移走車輛而報警，派出所聯絡徐先生調解，建議民事訴訟。

徐先生周一向內地傳媒表示，自己在停車場買下其他車位，由於位置不方便，所以向朋友租下上述車位，每月付對方3,000元（約3,300港元）。

他指小區所有車位都是私人車位，沒有公共車位，對方的說法完全是無中生有；又強調此舉目的是整治隨便佔用車位的行為，只要對方道歉，停車費、賠償都不要。