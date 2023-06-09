國企高層爆婚外情免職 二奶同被炒

【本報綜合報道】中國石油集團工程旗下子公司寰球工程項目管理（北京）的董事、黨委書記、總經理胡繼勇，被揭發與身穿性感長裙的女性親密牽手逛街，對方並非其妻子而是同事，引起外界熱議。涉事公司周三通報胡繼勇被免職，內地傳媒周四證實女事主為該公司職員董思槿，事後亦同被免職，接受紀委調查。

公司紀委介入核查 有街拍攝影師拍到一名中年男子與年輕女子牽手逛街的相片，二人舉止親密，而相片公開後有人認出男子是國企高層胡繼勇，身旁女子疑為「二奶」，在同一公司工作。報道指，原來女方家勢比男方顯赫，她的父親曾經是國家重點栽培人才，並在日本早稻田大學畢業，回國後位居要職。網民找到董思槿的舊照，發現其樣子身材跟以往並不一樣，更傳她曾經花費百萬元人民幣減重25公斤，由80公斤減至55公斤。

公司周三通報免除胡繼勇的相關職務並接受紀委核查，但網民質疑為何領導免職受查，「二奶」卻沒有相關通報。涉事公司宣傳部工作人員表示，此事公司紀委已經介入核查。被問到董女會否停職和接受紀委核查，工作人員稱「肯定的」，但紀委暫時未給情況反饋，公司開會研究，具體處理結果由領導來定，一有結果會公布。