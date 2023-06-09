嘉義大學性醜聞 主任停職

女生提控 趁開會緊抱摸腰 台灣舉報性騷擾風波開始由政壇蔓延至校園。當地傳媒昨天報道，一名嘉義大學女碩士生日前在網上指控，曾被一名體育系男主任緊抱、十指緊扣、摸腰及挖破褲洞等，事後需看精神科及服藥。校方稱早就受理學生申訴，同時啟動性別平等調查，涉事教師周二已被停職受查。

該名匿名女學生前天在網上討論平台Dcard發表一篇題為《學校是性騷擾的溫床》文章，內容提及自己是一名跨領域學生，即一直留在嘉義大學，修讀不同學系學士及碩士學位，獲同系一名教師及體育系黃姓主任一同指導如何撰寫論文，詎料成為噩夢。

女學生哭訴早前開會時會不定時被黃男擁抱，甚至會被十指緊扣看其指甲圖案。由於她有慢性腎病，對方便上下來回摸其腰說：「呼呼我的腎。」此外，假如她穿上胸前寫有英文字母衣服時，對方便會緊盯字母不放。

事主須看精神科 在貼文中，女學生提到對上一次遭受黃男性騷擾是自己完成論文第一章時，當時突然被黃男擁抱慶祝，根本來不及反應。當得悉對方提到每完成一章就要擁抱一次時，她其後透過通訊軟件向黃男說明自己感到不舒服，「先不要有這些行為」。

經歷連串性騷擾事件，女學生4月正式向校方提出申訴。她指黃男事後哭着致電她要求撤銷申訴，對方甚至透過其他教師幫口。惟她最終發現，教評會根本沒有通過評斷黃男是否需要停職、解僱受查程序，而學校也沒有安排保護措施，令其在畢業禮看到對方時情緒崩潰，需由家人帶走，至今仍需到精神科覆診。

面對女學生控訴，嘉義大學澄清，事件於今年3月30日發生，校方4月18日已受理女學生申訴，同日立即啟動性平調查，而教評會周二已把涉事教師停職，同時啟動調查。

宜蘭消防局爆偷拍 與此同時，宜蘭縣消防局再爆性騷擾案件。涉事消防局前天承認，一名消防分隊隊長3月趁另一名女隊員睡覺時，擅自打開房門偷拍照片。局方強調事後已多次召集各級幹部，重申會嚴格辦理此案，維持職場工作平等立場。

此外，台灣知韓文化協會執行長朱立熙前晚點名批評台灣電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚為性騷擾慣犯。文化部次長王時思翌日指會用嚴肅、嚴謹及謹慎方式處理。藍祖蔚同日透過律師發聲明稱，相關指控並非事實。本報綜合報道