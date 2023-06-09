台後備兵訓練「小中風」 傳拖延送院

【本報綜合報道】台灣軍方近期加強教育召集訓練，傳出有人上月在新北市後備旅教召期間，疑似「小中風」短暫性腦缺血，現役幹部堅持要照標準作業程序流程回報後送院，備受外界質疑。後備指揮部周三指，得悉情況後立即處理，絕無拖延。

幹部堅持按作業流程惹議 新北市後備旅上月20日至本月2日進行新式教召，召訓旅部暨旅部連、通訊連、迫炮營等單位，許多具有多年服役經驗的後備軍、士官參與。有民眾爆料，上月23日有後備軍人反映身體不適，現役幹部堅持要依流程處置，回報後才能夠派出軍方救護車送院。

當時有急診室醫生背景的教召軍人懷疑患者「小中風」，在場資深後備役軍人幹部對現役幹部喊話「我們召員幹部來扛」，患者才得以用民用車輛送去醫院。

爆料者認為現役幹部的做法凸顯部隊應變機制不靈活，幹部教育僵化。後備指揮部稱經醫生檢查後，病人需要住院觀察並發出證明，認為符合提前解召標準，已經對他提前解召。住院期間，單位仍然持續派遣幹部前往關懷與慰問。