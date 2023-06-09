製外賣員假健康證 浙江6人判刑

【本報綜合報道】浙江省台州市黃岩區檢察院周三發布消息，日前辦理一批偽造外賣騎手健康證案件，有6人被判刑。檢方調查發現，外賣站長作為中介，牽線為外賣員代辦健康證，惟該證明只是用電腦改圖製作的假證。

按照相關規定，從事接觸直接入口食品工作的生產經營者應每年進行健康檢查，取得健康證明後方可以上崗。黃岩區警方2021年發現線索，左姓外賣員向同行宣稱去醫院辦健康證要做全套體檢，結果需要等一周才出爐，而他可以代辦健康證。案件移交檢察院後，工作人員通過建模對比，發現全區部分外賣員的健康證異常，包括無體檢紀錄、發證機構欠資格、站點集中辦理假證等。

3年製售逾2000份 檢察院將線索移交公安機關，找出上游製假人員王×。原來王×是某公司職員，自學Photoshop軟件技術後幫朋友製作假證，3年內製售假證逾2,000份，獲利近20萬元（人民幣‧下同，約22萬港元）。王×、其同夥、左×和3名外賣站長因偽造事業單位印章罪被判刑，其中王×被判囚兩年，罰款5萬元（約5.6萬港元）。