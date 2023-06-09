內地頻爆火劫 多涉違規動火作業

【本報綜合報道】2022年下半年以來，河南安陽、浙江金華、河北滄州、北京豐台先後發生特大火災事故。國新辦周四在北京開新聞發布會，出席的國家消防救援局政治委員徐平認為，起火原因有一些共性問題，例如違規動火電焊、動火手續未審批等。動火作業意指在含有可燃物或易燃物的區域內，執行可能產生火源的作業。

徐平表示，上述多宗火災造成嚴重人員傷亡，特別是29死的北京長峰醫院火災，嚴重衝擊人民群眾的安全底線，多宗事故都是違規動火或電焊作業所致，動火手續未經審批，作業現場無保護措施，施工人員不合資格及沒有受訓。違章違規施工問題突出，在裝修改造過程有施工單位違法分包，施工現場管理混亂，增加安全風險。

租賃廠房管理存問題 徐平認為，租賃廠房安全管理缺失，包括安陽和金華發生火災的單位均為大空間建築，隨意分割出租經營、無統一管理，企業互相不聯動，室內易燃可燃物品較多，埋下嚴重安全隱患。有關部門部署全國消防安全重大風險隱患排查整治2023行動，針對重點場所，聚焦違規動火施工、違規電氣焊等八類突出問題，全力消除隱患。