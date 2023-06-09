天津沉降屋苑遭殃 4000人疏散冀有補償

路面牆身現裂痕 生活陷困 天津市津南區八里台鎮八里台東路一帶上月31日出現地面沉降，部分路面隆起裂開，附近樓盤建築物牆身亦出現裂痕，多達4,031名居民需要暫時搬離屋苑。內媒昨天報道，由於官方至今未有明顯答覆，有受影響業主仍未得悉單位到底能不能住，也不清楚會否收到補償。

經過大約一周時間，受影響居民數字愈來愈多，當地政府短時間內安置眾人前往其他地方居住，同時成立群眾工作組、生活保障組及服務工作組，協助民眾排難解紛。多名業主受訪時稱事發當天晚上聽到「嘭」一聲巨響，就連附近工地施工塔架也開始倒塌。

專家勘察大樓不宜居 至同晚10時左右，有人發現屋苑庭院內部草坪、路面及建築物牆角等相繼出現裂痕，部分裂口面積之大，足足可以容納一隻腳掌。就在此時，當地燃氣、電力、供水、消防及應急等部門派人到場，同時拉起警戒線，封鎖範圍變得愈來愈大。

為了穩陣起見，一名業主當晚決定與妻子及孩子搬到附近酒店居住，暫時過上條件比較簡陋生活，「但至少住得安心」，打算待翌日再了解情況。惟有關部門人員及專家經勘驗後認為，出現裂痕樓宇已不適合居住，於是開始逐家逐戶通知居民搬往酒店居住。另有本來打算繼續居住的居民表示，由於事出突然，她只有時間簡單換洗衣服就離開家園。

獲安排入住酒店業主坦言，他們不用擔心住房費用，就連一日三餐也有安排，每天按時收到飯菜。然而，有人難免感到無奈及苦惱，例如其孩子每天需在酒店房內做功課，偏偏附近環境噪音奇大，一家人正常生活大受影響。

領導視察 研部署應對工作 經數天封鎖，多名業主上周六獲准回家收拾東西。有住在20樓業主稱，由於電梯已經停止運作，他根本搬不走大型物品，又形容「明顯感覺到房子不一樣了」，同時感覺屋苑裂縫面積愈來愈大，部分沉降地面深度等同腳掌至膝蓋距離。

事件曝光之後，天津市主要領導曾於周日再次到場視察，在指揮部召開會議，研究部署應對處置工作；自然資源部及應急管理部等也安排專家到場指導處置。據報，屋苑地面沉降趨勢已見減緩，前期應急措施初見成效，正有序開始後續工作。本報綜合報道