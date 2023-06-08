波蘭政局或變 烏克蘭戰危矣

在北約諸國中，波蘭是支持與俄羅斯作戰的最主要國家。烏克蘭甚至揚言烏波兩國之間沒有邊界。波蘭收容了百多萬烏克蘭難民，又派遣僱傭兵參戰，且該國更是美國歐盟輸送武器往烏克蘭的主通道。

美國亦有幾萬軍隊駐守烏波邊境，防着俄羅斯「飛地」加里寧格勒。若北約要公開出兵烏克蘭，必然從波蘭出發，也應該會是波蘭軍隊成為美國北約聯軍的主力。在烏克蘭戰爭持續下去的僵局裏，波蘭政局若有變，美國與北約對俄的作戰會受影響。

新納粹主義掀仇恨 波蘭在今年10月大選，執政的法律與正義黨仍有最大支持，但可能難再有絕對多數票。近月，西方在吹捧親美的反對黨，似有扶持後者來奪取政權或至少要挾組聯合政府之勢。這樣的舉動相信不是不滿波蘭政府支持烏克蘭不力，而是因波蘭政府在政治價值取向方面偏離美國西方的價值（女性主義、LGBT+的性別革命，以及極端開放主義，包括對毒品的非刑事化等）。

至於波蘭政治文化中的天主教傳統和愛國主義，一直強調家庭倫理價值與國家獨立，這使得波蘭反對俄羅斯，支持烏克蘭，積極支援美國北約，同時因價值差別與西歐和美國產生嚴重摩擦。但是，最近的發展卻使得波蘭政府對美國的烏克蘭聯合陣線產生異議，大有可能變成對俄作戰的轉捩點。

一是烏克蘭政府高調讚揚與鼓吹二戰時烏克蘭納粹主義頭頭Bandora，挑起波蘭對二次大戰中烏克蘭納粹主義軍隊在波蘭屠殺10多萬波蘭人民（包括婦孺）的仇恨。波蘭政府是右派但不是極右的新納粹主義，因而與烏克蘭政府新納粹主義有着根本的分別。由於歷史慘劇奠立了政治矛盾的基礎，所以在近月，波蘭的右翼民族主義政治勢力開始否定對烏援助，並進而反對美軍進駐波蘭，揚言波蘭不能烏克蘭化。以此主張，他們在大選可能爭取到不少選民的支持。

二是波蘭受烏克蘭戰爭打擊頗重，今年2月通脹率還是18.4%，國家負債在近兩年增加了150億美元。今年經濟難有增長，百多萬烏克蘭難民形成財政重擔。所以歐盟讓烏克蘭糧食出口低價衝擊波蘭市場便引起強烈的示威抗議。而當烏克蘭防空導彈殘件跌入波境，當地居民死亡，更引起恐慌。

若波蘭政治有變，美國在烏克蘭戰爭更難打。

研究所所長 陳文鴻