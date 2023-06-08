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德食客教江蘇店東女兒功課
兩名德國人因經常到中國江蘇淮安同一間餐廳吃飯，與店舖老闆相熟，於是免費給老闆女兒輔導英文作業。老闆稱，女兒當日正好有作業沒有寫完，於是便想到可以讓這兩名德國熟客來教，希望他們以後多來光顧，女兒還說下次來要請對方吃燒餅。
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