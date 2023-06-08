美雙胞胎不期而然 同院同日分娩

【本報綜合報道】美國賓夕凡尼亞州一對雙胞胎姊妹長大後，沒有事先計劃下在出生醫院同日分娩，巧合得就連醫院也嘖嘖稱奇。

姊妹誕一男一女 勞倫斯（Rebecca Lawrence）與基弗（Christina Keefer）不僅在過去23年共享生日，連婚後居住地方也只是相距15分鐘路程。勞倫斯上月23日按計劃前往醫院引產，基弗其後前來探望支持，未料感到子宮收縮，羊水更因此破裂，兩人分別在上月25日凌晨零時07分以及下午1時17分成功分娩。

除了上述巧合外，兩人的孩子體形也十分相似。勞倫斯誕下女兒，重約3.71公斤，高50.8厘米，而基弗誕下一名兒子，重約3.97公斤，高約52厘米。負責照顧勞倫斯與基弗的助產士詹金斯（Damara Jenkins）認為事情罕見，並指她在20多年工作中從未遇過，感到非常有趣。

當談及自己子宮收縮的經歷時，基弗形容非常奇怪，如同看到勞倫斯在痛苦，自己也很痛苦，在某種程度上有點像同情，因此當時十分好奇接下來的幾個小時會發生甚麽。勞倫斯則認為能看到彼此有不同的經歷很有趣，比如基弗會有孕吐，但自己沒有。