兩岸國際

俄多地現假蘋果酒 30人喪命

俄羅斯官方周二證實，烏里揚諾夫斯克州、薩馬拉州、下諾夫哥羅德州及烏德穆爾特共和國近日共有大約30人因飲下含有甲醇的假蘋果酒死亡，另有數十人不適，至今拘留一人，同時下令停售相關飲料。俄羅斯西伯利亞地區2016年共有77人因飲下廉價私釀酒死亡，至前年仍有29人因飲下含甲醇烈酒而亡。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc