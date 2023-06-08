俄多地現假蘋果酒 30人喪命

俄羅斯官方周二證實，烏里揚諾夫斯克州、薩馬拉州、下諾夫哥羅德州及烏德穆爾特共和國近日共有大約30人因飲下含有甲醇的假蘋果酒死亡，另有數十人不適，至今拘留一人，同時下令停售相關飲料。俄羅斯西伯利亞地區2016年共有77人因飲下廉價私釀酒死亡，至前年仍有29人因飲下含甲醇烈酒而亡。（綜合報道）