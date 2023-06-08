英媒：印尼雅萬高鐵押後通車

【本報綜合報道】連接印尼首都雅加達和旅遊名城萬隆的印尼雅萬高鐵於上月22日起聯調聯試，預期今年8月通車。惟英媒昨日引述內部文件報道，雅萬高鐵全面通車前再出現新問題，印尼運輸部和3間顧問公司已押後高鐵的全面開始商業營運的計劃。

報道指，即使雅萬高鐵的車站尚未完工，但參與建設的一個財團的中國參與者仍盼獲得該線路完整運營價值證書，印尼運輸部和多間顧問公司建議高鐵可於明年1月全面投入商業運作，今年8月的商業運營目標可能會推遲到12月31日以完成所有建設。

另外，在相關財團擁有非直接小量股權的印尼國有建築公司PT Wijaya Karya Tbk（WIKA）的財務重組，亦打擊項目所需的營運資金，至今積累至少近3.82億美元（約29.8億港元）欠債，WIKA表示公司有財政能力完成餘下工作，但財團需先支付已完工工程的款項。另一份文件顯示，印尼正與中國談判一筆5.6億美元（約43.7億港元）的額外貸款，並要求借貸利率為2.8%，比中國國家開發銀行的3.46%低。印尼海事和投資事務協調部一名高官證實，該國正與中國國家開發銀行進行借貸談判，而雅萬高鐵計劃今年8月中開始免費載客試運，9月起收費，未完工的高鐵站預計11月完成。