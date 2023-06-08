相隔7年 伊朗駐沙特使館正式重開

【本報綜合報道】伊朗駐沙特阿拉伯大使館在關閉7年後，周二正式重新開放。大使館位於首都利雅得使館區。重新開放儀式在當地時間周二晚舉行。沙特代表和包括中國在內的多國駐沙特使館代表應邀出席儀式。

隨着伊朗和沙特關係改善，兩國將恢復直航航班、增加貿易和商業往來。雖然沙特未在伊朗重開使領館，但伊朗信眾將會輕易獲得沙特簽證，前往聖城麥加參與一年一度的朝覲（Hajj）活動。除了大使館、伊朗駐沙特吉達領館、伊朗駐伊斯蘭合作組織代表處亦會重開。

沙特在2016年以恐怖主義罪名處決著名什葉派教士尼姆爾，致什葉派國家伊朗最終斷交，至3月同意恢復雙方外交關係。

美國國務卿布林肯周二抵達沙特訪問，在吉達獲沙特王儲穆罕默德˙薩勒曼接見，二人同意推動中東穩定、安全與繁榮，他強調人權的進展能加強美沙關係。美沙關係在《華盛頓郵報》記者卡舒吉遇害後轉差，美國總統拜登競逐總統時曾直指穆罕默德˙薩勒曼是殺人兇手，近年因俄烏戰爭導致能源供應不穩，華府試圖修補關係，游說對方增加石油產量。