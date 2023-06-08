槍擊美高中畢業禮 19歲仔奪兩命就逮

疑兇波拉德

美國維珍尼亞州首府里士滿（Richmond）一間高中前天在市內劇院舉行畢業典禮時，持槍19歲男子波拉德瞄準附近人群連開多槍，釀成至少兩人死亡，另有5人中槍受傷。他一度逃離現場，最終被警方截停扣查，或被控兩項二級謀殺罪名。

踏入下午5時15分左右，由於高中畢業典禮已經結束，一眾畢業生與親友留在劇院附近拍照。就在此時，槍手在劇院對街、維珍尼亞聯邦大學校園公園一帶連開多槍，之後成功離開現場。一名在場人士受訪時稱，她聽到至少30響槍聲，估計眾多中槍人士當中，至少一人是高中畢業生，人們事後紛紛爭相逃離現場。

開至少30槍 另5人中彈傷 根據警方通報，兩名死者分別是一名正參與畢業典禮的18歲高中畢業生傑克遜，另一人是其36歲父親史密斯。其餘5名中槍傷者年齡介乎14歲至58歲，全數獲送院接受治療，其中4人沒有生命危險。此外，多人聞槍聲後倉皇逃走，一名9歲女童中途被一輛汽車撞倒，另有兩人跌倒受傷，還有3人因感到焦慮而自行入院。

當得悉發生槍擊事件後，3名附近休班警員隨即請求支援。多名警員其後截停兩名疑犯調查，其中一人獲證實無辜，波拉德則持有4把手槍。警方估計波拉德與其中一名受害者認識，正考慮落案起訴兩項二級謀殺罪名，不排除控以其他罪名。

受慘劇影響，里士滿部分高中取消同日舉行的畢業典禮，全市學校翌日關閉。里士滿市長斯托尼（Levar Stoney）同日出席記者會時強調會竭盡所能把涉案人士繩之以法，「不僅是為了相關家庭，也是為了這座城市」。本報綜合報道

死者史密斯 警方在現場調查。 死者傑克遜 受慘劇影響，高中附近一帶遭圍封。