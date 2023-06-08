兩岸國際

華學者被指盜取德國技術

德國《商報》周一披露保密案件，指中國客席學者早年到德國高校和企業時，盜取專業知識和技術。德國聯邦內政部長費澤爾（Nancy Faeser）指，中國間諜行動對德國經濟、工業和科研構成危險愈來愈大，必須加強防範力度。（綜合報道）
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