華學者被指盜取德國技術

德國《商報》周一披露保密案件，指中國客席學者早年到德國高校和企業時，盜取專業知識和技術。德國聯邦內政部長費澤爾（Nancy Faeser）指，中國間諜行動對德國經濟、工業和科研構成危險愈來愈大，必須加強防範力度。（綜合報道）