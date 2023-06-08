英擬收緊採購法維護國安

英國政府周三提出收緊採購法，新成立一個安全部門，賦予其權力禁止供應商參與涉及國家安全和國防的採購項目。國會將於下周審議有關提案。英國政府2020年曾表示，考慮全面禁止中國設備供應商華為參與當地5G網絡建設。（綜合報道）