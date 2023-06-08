泰公主晤王毅談戰略合作

泰國公主詩琳通上周四至周二訪華，在行程最後一天，她在北京與中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅會面。王毅強調，中方願與泰方一起推動兩國全面戰略合作夥伴關係不斷深入，中泰命運共同體的內涵更加豐富。（綜合報道）