英稱中國警察站全關閉

【本報綜合報道】多國出現被指為中國政府服務的警察服務站，英國安全事務國務大臣董勤達在周二表示，當地所有這類警察服務站已關閉，調查未發現涉及任何非法活動。中國外交部發言人汪文斌昨日指出，中國一貫嚴格遵守國際法，尊重各國司法主權，已經多次就有關問題表明立場，根本不存在所謂的秘密警察站。

有人權組織去年發表報告，指中國在53個國家設立過百個警察服務站，英國就有3個。董勤達向國會提交書面聲明，指到目前為止，確認這些地點並無進行非法活動的證據，評估認為跟警方及公眾輿論監督，起到抑制作用有關。

北京促英停止抹黑 董勤達表示，英國外交部已告知中國駐英大使館，這類警察服務站的任何功能都不能接受，亦不得以任何形式運作。中國大使館其後回應指，所有這類服務站已永久關閉，若有進一步指控，英方將根據法律迅速調查。在北京，汪文斌敦促英方尊重事實，停止渲染炒作和抹黑中國，不要給中英關係製造障礙。中國駐英大使館較早時就重申，根本不存在所謂的海外警察站，事實已經證明，所謂海外警察站是徹頭徹尾的政治謊言，個別政客炒作這一話題純屬政治操弄。