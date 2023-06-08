洪都拉斯總統明日訪華

【本報綜合報道】中國外交部發言人華春瑩昨日宣布，應中方邀請，洪都拉斯總統卡斯特羅將於明日至下周三對中國進行國事訪問，這也是洪都拉斯與台斷交以來首次。報道指，陪同卡斯特羅訪華的包括洪都拉斯外交部長雷納，以及卡斯特羅女兒、洪國國會外交委員會主席賽拉亞。

建交僅數個月

中國外交部發言人汪文斌表示，中國和洪都拉斯3月正式建交，為兩國關係翻開了嶄新的歷史篇章；建交兩個多月以來，中洪雙方積極履行建交承諾，以時不我待的緊迫感全面對接，以相互尊重、平等互利、共同發展為原則和目標，推動雙邊關係快速起步。他又指，兩國元首將共同規劃和引領中洪關係未來發展，中方期待同洪方一起以今次訪問為契機，深化互信、拓展合作、增進友誼，推動中洪關係行穩致遠。