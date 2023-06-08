華正建新型有源相控陣雷達

【本報綜合報道】中國科學家上周三發表的一份論文揭露，中國正建造新型有源相控陣雷達，可探測4,500公里外的彈道導彈，相當於中國南部到澳洲北部的距離。研究提出引入高鐵技術使用的電容，令雷達適用於帶電力推進系統的較新型解放軍艦艇，有望讓中國海軍取得重要優勢。

論文題為《載有新型有源相控陣雷達的電力船舶供電系統研究》，研究使用參數顯示，新型有源相控陣雷達監視區域覆蓋近程低空至超遠程，可追蹤3,500公里內的多個目標，大約是到美國關島的距離。該款雷達由數萬個發送和接收組件構成，將對供電系統產生脈衝型衝擊，輸出功率峰值為30兆瓦，足以破壞現有任何軍艦電路。

研究採用中國南車集團公司的電容作為緩衝器，計算確認可消除新型有源相控陣雷達的脈衝型衝擊。整個供電系統重略微超過一噸，可裝載在一艘船舶上，系統僅需235千瓦儲備容量即可負載供電，可由主流軍艦上的發電機來處理。

澳智庫：華高超音速技術領先全球 但有北京雷達科學家質疑，當下在軍艦安裝30兆瓦雷達「或多或少是科學幻想」。美國佛羅里達州的32兆瓦雷達佔地超過2.3萬平方米，相當於3個英式足球場。

澳洲智庫澳洲戰略政策研究所（ASPI）周二發表報告稱，在美英澳三方安全夥伴關係（AUKUS）確定為關鍵類別的23項技術中，中國在19項類別中處領先地位，美國及其主要盟友或難以趕上。中國在高超音速、電子戰和關鍵海底能力等多領域上佔領先地位；AUKUS目前仍在部分領域處於領先地位，包括先進機械人技術、網絡安全能力和量子傳感器。