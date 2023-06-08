布林肯或數周內訪華 晤中方領導人

美媒周二引述知情人士報道，美國國務卿布林肯計劃未來數周內訪問中國，與中國高層官員舉行會談，更有可能與中國領導人見面，但目前具體訪問時間仍未確定。在北京，中國外交部發言人汪文斌昨表示，對布林肯訪華沒有可提供的消息。

美國國務院表示目前沒有外訪行程公布，又指布林肯之前取消的訪問，將在條件許可的情況下恢復。布林肯原本計劃今年2月訪華，但因中美氣球事件取消，其後報道指北京不打算重新安排布林肯的訪華行程。中美關係因南海、人權和台灣等問題持續緊張。布林肯早前多次表示，希望重新安排今年訪華，強調美中保持高層溝通十分重要。

印太協調官 指與華關係好轉 另外，美國印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）表示，與中國的關係正在改善，溝通渠道正在打開，但解放軍在美軍附近的活動日益增加，發生誤判的可能性不斷增加。他提到中美軍艦日前在台海的危險相遇，稱這顯示有必要防止意外造成可怕的後果。

對於坎貝爾的言論，汪文斌昨重申，針對美方的軍事挑釁，中方依法依規進行海空應對，合理合法，同所謂的欺凌完全扯不上關係。他強調，在維護國家主權和領土完整方面，中方沒有妥協退讓的空間。被問及中美兩國軍事部門未恢復對話，汪文斌指出，當前中美關係面臨挑戰，責任不在中方，美方應當切實尊重中方核心利益和重大關切，停止干涉中國內政，停止損害中國利益，停止一邊呼籲要溝通交流、一邊又肆意挑釁，停止說一套做一套。

京斥美脅迫歐盟限制供應設備 歐盟日前通過對實施經濟威脅的國家加徵關稅，汪文斌表示，美國公然脅迫歐盟等國家限制對華出口半導體生產設備，這種科技霸凌行徑嚴重衝擊半導體產業發展，不僅損害中歐利益，更破壞多邊貿易規則，嚴重衝擊世界經濟秩序。本報綜合報道