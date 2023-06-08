兩岸國際

德企或投標承建印潛艇

德國國防部長皮斯托留斯周二訪問印度首都新德里，指重工業公司蒂森克虜伯可能投標承建印度海軍6艘柴油潛艇。英媒報道，蒂森克虜伯會於周三與馬扎岡造船廠簽署合約。為了減少印度對俄羅斯武器的依賴，2月時已傳出蒂森克虜伯投標承建印度潛艇的消息。（綜合報道）
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