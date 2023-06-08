兩岸國際

芬蘭驅逐俄使館9人員

芬蘭政府周二宣布，驅逐俄羅斯駐芬蘭大使館9名從事情報工作的外交人員。俄羅斯外交部回應指，俄方將作出對等回應。芬蘭指控被逐人員從事的活動違反《維也納外交關係公約》，又形容今次是俄羅斯在芬蘭搜集情報活動的重大挫折。（綜合報道）
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