6月8日(四)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
06月08日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
芬蘭驅逐俄使館9人員
芬蘭政府周二宣布，驅逐俄羅斯駐芬蘭大使館9名從事情報工作的外交人員。俄羅斯外交部回應指，俄方將作出對等回應。芬蘭指控被逐人員從事的活動違反《維也納外交關係公約》，又形容今次是俄羅斯在芬蘭搜集情報活動的重大挫折。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230608-0608_00180_009/芬蘭驅逐俄使館9人員
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc