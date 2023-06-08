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斯洛文尼亞躋身安理會
聯合國192個成員國周二在美國紐約總部投票，選出2024至2025年度安理會非常任理事國，塞拉利昂、阿爾及利亞、南韓、斯洛文尼亞及圭亞那當選。其中，斯洛文尼亞擊敗俄羅斯盟友白羅斯，躋身安理會非常任理事國。（綜合報道）
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