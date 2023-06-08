俄指烏軍多路突破不果 損失巨
【本報綜合報道】俄羅斯國防部長紹伊古周二表示，烏克蘭軍隊過去3天嘗試在多條戰線突破不果，損失3,715人，並損失52輛坦克。俄軍則陣亡71人，215人負傷，失去15輛坦克、9輛裝甲車、兩輛汽車及9門火炮。
俄防長罕有談作戰過程
紹伊古透露，周日起至周二的戰鬥，烏軍共失去207輛裝甲車、134輛汽車、5架飛機、兩架直升機、48門野戰炮及53架無人機。他指出，周一戰鬥最激烈，烏軍5個旅攻擊前線7處地方，但單日逾1,600人傷亡及失去136輛汽車，其中79輛是外國軍援提供。另有28輛坦克在戰鬥中損毀，包括德國製豹式主戰坦克及法國製AMX10輪式裝甲車。他強調，烏克蘭承受慘重及難以比擬的損失，無法達成任何目標。紹伊古很少親自評論作戰過程，通常把作戰報告交由俄羅斯國防部發言人科納申科夫公布。
美國參謀長聯席會議主席米利稱，交由烏克蘭自行宣布反攻行動是否正式開始，不過知道烏軍已做好戰鬥準備，俄羅斯佔領地區的戰鬥已開始。他又指，任何重大戰役都會有攻有守，有進有退，警告戰爭將會十分漫長。
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