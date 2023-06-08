傳白宮情報傾向俄方所為

柯比

【本報綜合報道】由俄羅斯控制、烏克蘭南部赫爾松州新卡霍夫卡的水力發電站水壩遇襲後出現決口，湧出洪水，超過4萬人面臨被淹沒的危險。白宮國家安全會議發言人柯比表示，無法確定是哪一方造成。然而，有美媒指白宮的情報傾向事件是俄方所為。

中方關注對核電站影響 柯比表示：「我們看到俄羅斯應為水壩被炸負責的報道，我們正竭盡所能評估這些報道，正與烏克蘭合力收集更多資訊，但是我們無法確定地說發生了甚麼事。」柯比指，這項破壞對烏克蘭的能源安全可能有毀滅性的影響。他表示，爆炸發生時，是俄軍非法佔領和控制這座水壩，但是美國官員尚無法確定這是不是蓄意行為。柯比強調，國際法禁止摧毀民用基礎設施。

聯合國安理會應俄羅斯和烏克蘭要求周二召開緊急會議，商討水壩被炸事件。主管人道救援工作的聯合國副秘書長洛科克發言時指，今次是俄烏戰事以來，民用基建受到最重大的破壞。中國常駐聯合國代表張軍呼籲各方保持理性克制及恢復和談，指中方擔憂大壩被破壞所造成的人道、經濟及生態影響。對於大壩遭受破壞對扎波羅熱核電站的影響，張軍指核災難一旦發生，無人可獨善其身，呼籲各方保持最大克制。

中國外交部發言人汪文斌昨日在北京表示，中方嚴重關切水電站被破壞，並再次呼籲各方致力於政治解決烏克蘭危機，共同推動局勢緩和。